Δύσκολες ώρες βιώνει η Κατερίνα Στικούδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος της πατέρας, Νίκος.

Ο πατέρας της τραγουδίστριας αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας τα τελευταία χρόνια, έχοντας συνεχώς στο πλευρό του την οικογένειά του για στήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγγενείς και τα αγαπημένα του πρόσωπα θα του πουν το τελευταίο αντίο την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Η Κατερίνα Στικούδη είχε μιλήσει με μεγάλη τρυφερότητα για τους γονείς της σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στέλνοντας τότε ένα συγκινητικό μήνυμα στον πατέρα της, την περίοδο που εκείνος έδινε τη δική του μάχη νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο.

«Θέλω να πω στον μπαμπάκα μου ότι τον αγαπώ πολύ και στη μαμά μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Τον αγαπώ πολύ και θέλω να είναι γερός. Πολλές φορές αναβάλλουμε πράγματα, νομίζουμε ότι ο χρόνος είναι για πάντα, αλλά δεν είναι για πάντα. Πρέπει να τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι, να το κάνουμε να μην πούμε ‘αύριο θα πάω να τους δω’. Συγγνώμη αν το μαύρισα λίγο. Μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές στο νοσοκομείο», είχε αναφέρει η Κατερίνα Στικούδη.

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