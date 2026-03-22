Βαρύ πένθος για την Πόπη Μαλλιωτάκη – Έφυγε από τη ζωή η αδελφή της

Η Πόπη Μαλλιωτάκη βρίσκεται σε βαθιά θλίψη, αφού αποχαιρετά ένα από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Με μια συγκινητική δημοσίευση στα social media, εξέφρασε τον πόνο και την απώλειά της, γράφοντας λόγια γεμάτα αγάπη, δύναμη και μνήμες που θα τη συνοδεύουν για πάντα.

«Αδελφούλα μου, έφυγες κι εσύ.. δεν είναι εύκολο να χωρέσουν σε λέξεις όσα νιώθω για σένα. Πάλεψες σιωπηλά, με δύναμη που λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν και κράτησες την αξιοπρέπειά σου μέχρι το τέλος. Ήσουν κάτι πολύ περισσότερο από αδελφή, ήσουν κομμάτι της ψυχής μου, άνθρωπος που με ήξερε χωρίς να χρειάζεται να μιλήσω. Οι τελευταίες σου χρονιές δεν ήταν εύκολες, όμως ποτέ δεν άφησες τον πόνο να σε ορίσει. Έδωσες μάθημα θάρρους, αγάπης και αντοχής. Αυτό είναι που θα κρατήσω για πάντα.. το φως σου, το χαμόγελό σου, τη ζεστασιά σου.

Θα μου λείπεις… με τρόπους που δεν μπορώ να εξηγήσω. Αλλά ξέρω πως κάπου, με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε, είσαι ήρεμη πια. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Θα ζεις μέσα μου, σε κάθε ανάμνηση, σε κάθε σκέψη, σε κάθε μικρή στιγμή που θα μου θυμίζει εσένα. Σ’ αγαπώ..».

Η Πόπη Μαλλιωτάκη περνάει μια πολύ πιεστική περίοδο της τελευταίες ημέρες, καθώς με αφορμή την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποίηση που δεχόταν από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, η Πόπη Μαλλιωτάκη σε συνέντευξή της στο Happy Day μοιράστηκε για πρώτη φορά το πόσο δύσκολα βίωσε εκείνη την περίοδο.

