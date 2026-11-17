Βαρύ πένθος βιώνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου γνωστοποίησε μέσω Instagram την απώλεια ενός πολύ δικού της ανθρώπου. Η παρουσιάστρια του «Happy Day» αποχαιρέτησε με συγκλονιστικά λόγια τον στενό της φίλο και μέντορα, ο οποίος έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή.

Στη σχετική ανάρτησή της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον απροσδόκητο χαμό του, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στην επαγγελματική της διαδρομή.

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