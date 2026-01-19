Με έναν βαθιά προσωπικό και συναισθηματικό τρόπο γνωστοποίησε η Τόνια Σωτηροπούλου την απώλεια του πατέρα της, μέσα από τα social media.

Η ηθοποιός προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο ο πατέρας της φαίνεται να τη χαιρετά από το μπαλκόνι του σπιτιού του, καθώς και φωτογραφίες από στιγμές της ζωής του.

Την ανάρτηση συνόδευσε ένα μακροσκελές κείμενο, με το οποίο τον αποχαιρέτησε δημόσια.

Η ηθοποιός μοιράστηκε επίσης προσωπικές αναμνήσεις από την καθημερινότητά τους, όπως το γεγονός ότι κάθε φορά που έφευγε από το σπίτι, εκείνος έβγαινε στο μπαλκόνι για να τη χαιρετήσει – μια συνήθεια που κράτησε μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ότι είχε φροντίσει ο ίδιος, χρόνια πριν, να φωτογραφηθεί για το πορτρέτο του, ώστε να μην επιβαρύνει την οικογένειά του σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.

