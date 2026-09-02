Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της πολυαγαπημένης του αδελφής, Βάσως. Η 65χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, όταν υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Αττικής. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, η άτυχη γυναίκα δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της.

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