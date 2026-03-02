Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Δημήτρης Μηλιόγλου, καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος με μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram πριν από λίγες ώρες, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Στο προφίλ του στο Instagram δημοσίευσε δυο φωτογραφίες του πατέρα του με τη μια να είναι από τα παιδικά του χρόνια και έγραψε: «Φύγε ήρεμος πατέρα. Είμαστε καλά. Σ’αγαπάμε».

Ο Δημήτρης Μηλιόγλου με την οικογένειά του είναι πολύ δεμένοι και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, στήριγμά του έχει την αδερφή του και η αδερφή του εκείνον. Μάλιστα, το 2023 όταν παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, ο Δημήτρης ήταν εκείνος που την συνόδευσε στην εκκλησία.

