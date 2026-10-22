Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε ο Γιώργος Πατούλης και η οικογένειά του μετά την αδόκητη απώλεια ενός πολύ κοντινού τους ανθρώπου. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, μέσα από μια φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram.

Ο λόγος για τον διακεκριμένο μαιευτήρα-γυναικολόγο Βασίλη Παπαευσταθίου, θείο της συζύγου του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνίδια. Στη συγκινητική του δημοσίευση, ο Γιώργος Πατούλης εξαίρεσε το επιστημονικό του έργο, ενώ αποκάλυψε πως ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο πλευρό τους στη γέννηση του γιου τους.

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο θείο της συζύγου μου, Βασίλη Παπαευσταθίου, μαιευτήρα-γυναικολόγο, έναν σπουδαίο άνθρωπο, που έφυγε από τη ζωή τόσο αιφνίδια και πρόωρα.Για την οικογένειά μας, η απώλειά του είναι βαθιά προσωπική. Θα κρατήσουμε πάντα στην καρδιά μας τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του και την παρουσία του κοντά μας στη γέννηση του γιου μας, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Η πολυετής επαγγελματική του δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας και στην Αθήνα, η επιστημονική του προσφορά, αλλά και η καλοσύνη που τον χαρακτήριζε, θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και τον εμπιστεύτηκαν — και ήταν πολλοί.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του σύζυγο και την αξιολάτρευτη κόρη του, που καλούνται να διαχειριστούν μια τόσο ξαφνική και οδυνηρή απώλεια. Τους συνοδεύουμε με όλη μας την αγάπη και τη συμπαράσταση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Βασίλη. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Αιωνία σου η μνήμη.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Patoulis (@giorgos.patoulis)

Ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά

Η δυσάρεστη αυτή είδηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, καθώς περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Ο ίδιος ο Γιώργος Πατούλης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» είπε χαρακτηριστικά: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός, θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνω. Όλα καλά πάνε».

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι. Με τον ερχομό του νέου μωρού, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά, καθώς έχει αποκτήσει και τον γιο του, Αλέξανδρο, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

govastiletto.gr -Γιώργος Πατούλης: Η πρώτη δήλωση μετά την αποκάλυψη της δεύτερης εγκυμοσύνης της συζύγου του