Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Κική μετά από μια δύσκολη περίοδο με την υγεία της. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο παρουσιαστής μέσω Instagram το πρωί της Πέμπτης (29/01).

«Μαμά αυτό ήτανε…τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο…Σ´ευχαριστώ για όλα…ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχισούμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι…εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα… καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα…Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!», έγραψε ο παρουσιαστής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν γνωστό πως είχε αδυναμία στη μητέρα του.

O ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του:

«Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου… για αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου.

Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί την λάτρευα. Η μάνα μου είχε τη δύναμη τότε με ένα νεύμα της, να με κάνει να χωρίσω. Κάποια στιγμή ήθελα να βρω και καλά πεθερικά για τους γονείς μου, γιατί ήθελα να είναι καλά, ήθελα τα πεθερικά να κάνουν παρέα με τους γονείς μου. Άκου τώρα τρέλα και παράνοια».

govastiletto.gr – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μας δείχνει πώς είναι σήμερα το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον Ant1