Ο Νίκος Μωραΐτης βιώνει δύσκολες στιγμές, αφού έφυγε η μητέρα του από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τον ίδιο και την οικογένειά του.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο στιχουργός μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, όπου ανέβασε μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, συνοδεύοντάς τη με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα. Κι εγώ είμαι ξαφνικά ένα μωράκι στα χέρια της μάνας του. Που θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να παραλάβει τη σορό της μάνας του.

Μαμά. Τι ωραία που ηχούσε αυτή η λέξη που δε θα ξαναπώ. Τι όμορφη που ήσουν. Σε χάζευα. Καμάρωνα που είχα την πιο όμορφη μαμά. Καμάρωνα τα ταλέντα σου. Και που σε θαύμαζαν για όλα αυτά που έφτιαχνες με τα λεπτά νευρώδη χέρια σου. Σ’ αγαπώ.».

Τέλος, ο Νίκος Μωραΐτης ζήτησε από τους φίλους του να σεβαστούν αυτές τις δύσκολες στιγμές, σημειώνοντας: «Φίλοι, μη με καλέσετε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Θα σας ενημερώσω από εδώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση».

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