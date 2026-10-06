Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια Σταθοκωστόπουλου μετά τον απροσδόκητο χαμό της μητέρας τους, Σοφίας, σε ηλικία 82 ετών. Την είδηση έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα Espresso την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, αφήνοντας συντετριμμένα τα αδέλφια Τζίμη και Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, καθώς και τη νύφη της, την influencer Ιωάννα Σιαμπάνη.

Η απώλεια της αγαπητής σε όλους γυναίκας προκάλεσε ισχυρό σοκ στο περιβάλλον της, καθώς δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα και ήταν αφοσιωμένη στη φροντίδα των τριών εγγονιών της. Ο αιφνίδιος θάνατός της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των δικών της ανθρώπων.

Ο αιφνίδιος θάνατος της Σοφίας ξύπνησε πικρές μνήμες, καθώς και ο σύζυγός της Φώτης Σταθοκωστόπουλος, συνιδρυτής του Ομίλου Εστίασης Σταθοκωστόπουλου, είχε φύγει ξαφνικά από τη ζωή το 2021. Η κηδεία της έγινε στο Κοιμητήριο Βούλας, στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, βαρύ ήταν το κλίμα στο τελευταίο αντίο, με τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο να εμφανίζεται ιδιαίτερα καταρρακωμένος. Δίπλα του, ήταν ο νονός του πρωτότοκου γιου του, Φώτη, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια της κηδείας κρατούσε το βαφτιστήρι του αγκαλιά.

Επίσης, στην κηδεία παραβρέθηκαν η καρδιακή φίλη του Τζίμη, η ηθοποιός Χριστίνα Παππά, με τον γιο της, Δημήτρη, ο ξάδερφός του, γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, με τον πατέρα του, Βλάση, και τις αδερφές του, ο καλλιτεχνικός μάνατζερ Στηβ Αλεξίου, η τραγουδίστρια Αμαρυλλίς και πλήθος κόσμου, καθώς η εκλιπούσα ήταν πολύ αγαπητή για τη δράση της στην εκκλησία, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και σε συλλόγους.

Υπάλληλοι στα εστιατόρια του Τζίμη, στην κηδεία, μιλούσαν με λατρεία για τη μητέρα του και δεν θα ξεχάσουν ότι την ημέρα του Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου, τους είπε ότι κοινώνησε και τους μοίρασε βασιλικό.

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