Τις πρόσφατες δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου σχετικά με την πρώτη ερωτική εμπειρία της ζωής του σχολίασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, μέσα από τη στήλη του «Η ζωγραφιά του Κωνσταντίνου», στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ο συνεργάτης της εκπομπής έδωσε τη δική του οπτική στο θέμα, επιλέγοντας να το προσεγγίσει με χιούμορ και μια χαρακτηριστική ατάκα.

Η συμβουλή του Κωνσταντίνου Βασάλου στους άνδρες

Με αφορμή όσα είχε αναφέρει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη ραδιοφωνική του εκπομπή για την πρώτη του ερωτική επαφή, ο Κωνσταντίνος Βασάλος θέλησε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες μιλούν για τις προσωπικές τους εμπειρίες.

«Ο άνδρας δεν πρέπει ποτέ να περηφανεύεται για τις σεξουαλικές του επιδόσεις. Αφήστε να το πουν οι άλλοι, εσείς δεν θα λέτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η χιουμοριστική τοποθέτηση στην εκπομπή

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε χιουμοριστικό χαρακτήρα και προκάλεσε τη συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις του παρουσιαστή.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, άλλωστε, συχνά επιλέγει να σχολιάζει θέματα που αφορούν τις σχέσεις και την προσωπική ζωή με αυθορμητισμό και δόσεις χιούμορ.

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