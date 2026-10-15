Η Βάσια Κωσταρά αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ελληνικής μόδας, έχοντας καταφέρει να μετατρέψει το προσωπικό της αισθητικό όραμα σε ένα αναγνωρίσιμο brand με διεθνή απήχηση.

Όμως, πίσω από τα εντυπωσιακά patterns, τα φώτα της δημοσιότητας και την απόλυτη lifestyle αισθητική των social media, κρύβεται μια πολυσύνθετη προσωπικότητα.

Μια γυναίκα που χρειάστηκε να δώσει μια σιωπηλή, αλλά συγκλονιστική, μάχη για τη ζωή της, έχοντας ως σταθερό «βράχο» τον επί σειρά ετών σύντροφό της, και η οποία έφτασε μέχρι την κορυφαία παγκόσμια συνεργασία με την Chiara Ferragni.

Το 11ωρο χειρουργείο και η μάχη με το παραγαγγλίωμα

Για χρόνια, η εντυπωσιακή ουλή στην κοιλιά της σχεδιάστριας, την οποία δεν δίσταζε να δείχνει σε καλοκαιρινά στιγμιότυπα, παρέμενε ένα μυστήριο. Η ίδια επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 5 ετών από την ημέρα που άλλαξε η ζωή της.

Στις 14 Οκτωβρίου 2021, η Βάσια Κωσταρά υποβλήθηκε σε ένα κρίσιμο χειρουργείο διάρκειας 11 ωρών. Η διάγνωση αφορούσε ένα παραγαγγλίωμα, ένα εξαιρετικά σπάνιο όγκο.

Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, οι γιατροί χρησιμοποίησαν μια σοκαριστική παρομοίωση για να της εξηγήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και την τύχη της: «Ήταν σαν να βρισκόμουν σε ένα ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη που κατέρρεε, και εγώ βγήκα ζωντανή την τελευταία στιγμή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassia Kostara (@vassia_kostara)

Αν και η επιτυχής έκβαση της επέμβασης τη γλίτωσε από τις χημειοθεραπείες, τα επόμενα πέντε χρόνια συνοδεύτηκαν από διαρκές άγχος, τακτικές μαγνητικές τομογραφίες και την αγωνία των ιατρικών εξετάσεων, μέχρι να μπορέσει να νιώσει απόλυτα ασφαλής και να μοιραστεί το μάθημα ζωής με το κοινό της.

Γιάννης Βλάχος: Ποιος είναι ο «βράχος» πίσω από τα φώτα

Σε όλη αυτή τη διαδρομή – από την εταιρική καριέρα πριν από το LSE, μέχρι την ίδρυση του brand και τη διαχείριση της ασθένειας – ο άνθρωπος που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της είναι ο Γιάννης Βλάχος.

Ο σύντροφός της, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως προπονητής τένις και φωτογράφος, αποτελεί τον άνθρωπο πίσω από πολλές από τις εμβληματικές λήψεις της σχεδιάστριας, αλλά κυρίως το προσωπικό της καταφύγιο. Μετρώντας πλέον πάνω από 9 χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι επιλέγει να κρατά τη σχέση του μακριά από την υπερέκθεση.

Η Βάσια Κωσταρά κάνει σπάνια δημόσιες αναφορές, ωστόσο τον αποκαλεί χαρακτηριστικά «βράχο» και στήριγμά της, μοιράζοντας επιλεκτικά μόνο κάποιες στιγμές από τα κοινά ταξίδια τους και τις οικογενειακές τους στιγμές.

Η διεθνής καταξίωση: Chiara Ferragni x Vassia Kostara

Η επαγγελματική δικαίωση και η δημιουργικότητα της Βάσιας Κωσταρά «χτύπησαν» την κορυφή της παγκόσμιας σκηνής της μόδας το καλοκαίρι του 2026. Μετά από εβδομάδες έντονης φημολογίας στους fashion κύκλους, επιβεβαιώθηκε επίσημα η συνεργασία της με την Chiara Ferragni.

Οι δύο γυναίκες, και επιτυχημένες επιχειρηματίες, ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας limited-edition high-summer capsule συλλογής, η οποία κυκλοφόρησε στις 6 Ιουλίου 2026.

Αυτό το project αποτέλεσε μια μοναδική συνάντηση του ελληνικού φωτός με το ιταλικό ταμπεραμέντο και τη μεσογειακή αισθητική. Τα ρούχα της συλλογής ξεχώρισαν για τις κυρίαρχες αποχρώσεις του aqua και του τυρκουάζ, διακοσμημένα με τα signature χειροποίητα paisley και floral prints της Βάσιας Κωσταρά.

Όπως δήλωσαν και οι ίδιες μέσα από το Instagram, αυτή η συνεργασία δεν αφορούσε μόνο τη μόδα, αλλά γιόρταζε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την αυθεντικότητα και τη δύναμη των γυναικών, όταν υποστηρίζουν η μία την άλλη.

Η Βάσια Κωσταρά αποδεικνύει στην πράξη ότι η αυθεντική κομψότητα και η εσωτερική δύναμη συμβαδίζουν. Μετατρέποντας τα βιώματά της σε έμπνευση, συνεχίζει να σχεδιάζει όχι απλώς ρούχα, αλλά ιστορίες γυναικείας εξέλιξης.

govastiletto.gr – Βάσια Κωσταρά: Διαγνώστηκε με σπάνιο όγκο – Το πολύωρο χειρουργείο και η συγκλονιστική εξομολόγηση