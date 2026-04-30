Η Βάσια Κωσταρά έδωσε το παρών σε ένα ξεχωριστό fashion event του οίκου Jimmy Choo, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε γνωστό στέκι στο κέντρο της Αθήνας και μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου, αλλά και για ένα σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας αποκάλυψε ότι πλέον είναι καλά και ότι έχει αφήσει πίσω της την περιπέτεια υγείας που τη δυσκόλεψε αρκετά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι καλά. Μέσα από τα social media καταλαβαίνω ότι δεν είμαι μόνη μου. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο. Έχω ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας μου. Φοβήθηκα πάρα πολύ, δεν ήταν εύκολο, αλλά και αυτό είναι μια δοκιμασία. Έτσι είναι η ζωή».

Παράλληλα, αναφερόμενη στη συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου, σημείωσε: «Η συνεργασία μας είναι πολύ καλή, για να είμαστε μαζί τώρα, όλα είναι καλά», δείχνοντας πως η επαγγελματική τους σχέση παραμένει σταθερή και θετική.

