Η Βάσια Παναγοπούλου βρέθηκε στο τελευταίο γύρισμα της σειράς «Η Γη της Ελιάς», μετά το ατύχημα που είχε και τον τραυματισμό στο πόδι της.

Η ηθοποιός είχε ένα ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη και έπαθε κάταγμα αστραγάλου.

Έτσι, με μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, αποκάλυψε ότι βρέθηκε στο τελευταίο γύρισμα της σειράς, ενώ ανέβασε και backstage φωτογραφίες.

Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει δίπλα στον Κούλλη Νικολάου, ενώ σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται συγκινημένη λίγο πριν ολοκληρωθεί το γύρισμα.

Η Βάσια Παναγοπούλου έγραψε: «Κάπως έτσι ήρθε το τελευταίο μου γύρισμα… σε μια συγκινητική στιγμή για όλους μας που εσείς θα δείτε στο @megatvcom για τη #gitiselias μας. Και η Ασπασία βρέθηκε στο αμαξίδιο του Δημοσθένη γιατί… έτσι είναι η ζωή!».

