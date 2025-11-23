Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Τη δυσαρέσκειά της για τη συχνά επαναλαμβανόμενη φράση ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» εξέφρασε η Βάσια Παναγοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως άνθρωποι του ίδιου του χώρου υποστήριξαν ή δικαιολόγησαν μια τέτοια άποψη, η οποία –όπως λέει– αδικεί τη φύση της δουλειάς τους.

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόνοι μας οι ηθοποιοί δικαιώσαμε την άποψη ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Προς Θεού, δεν είναι η δουλειά μας ένα ατελείωτο κρεβάτι».

Σχετικά με τον δικό της τρόπο ζωής και εργασίας στον χώρο του θεάτρου, η Βάσια Παναγοπούλου υπογράμμισε πως ποτέ δεν είχε «ιδιαίτερα πάρε δώσε» με συναδέλφους πέρα από την απολύτως αναγκαία συνεργασία, τονίζοντας ότι γι’ αυτόν τον λόγο δεν έχει νιώσει απογοήτευση από τους ανθρώπους του επαγγέλματος.

Αναφέρθηκε επίσης στα παιδιά της, επισημαίνοντας ότι, παρότι έχουν ενηλικιωθεί, δεν αισθάνεται την ανάγκη να μειώσει τους επαγγελματικούς της ρυθμούς: «Δεν θα ήθελα να σταματήσω να τρέχω για τη δουλειά μου, δεν θέλω να νιώσω παροπλισμένη».