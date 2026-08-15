Για τις ανατροπές και τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή της μίλησε η Βάσια Παναγοπούλου. Η δημοφιλής ηθοποιός, η οποία μετρά ήδη τέσσερις δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, μίλησε στο «Secret» με αφορμή τη νέα της τηλεοπτική επιστροφή και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς της.

Η Βάσια Παναγοπούλου αναφέρθηκε στις «Μπλε ώρες», τη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, που έφερε και τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, τη ζωή που έχει δημιουργήσει στην Κύπρο και τη στενή σχέση της με τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Κούλλη Νικολάου.

Η ηθοποιός απαντά ακόμη για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο οι προτεραιότητές της είναι διαφορετικές.

Πώς αποφασίσατε να γίνετε ξανθιά; Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή στην εξωτερική σας εμφάνιση;

«Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ, της εταιρείας του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλλη Νικολάου, σε σενάριο Βάνας Δημητρίου, είναι η αιτία. Οι “Μπλε ώρες” έρχονται στο νέο πρόγραμμα του σταθμού και ο ρόλος που θα υποδυθώ έχει διαφορετικό χαρακτήρα και εμφάνιση από ό,τι έχω κάνει μέχρι σήμερα».

Είχαμε δύο σημαντικούς ηθοποιούς της παλιάς γενιάς που έπαιζαν στη «Γη της ελιάς», τον Νίκο Γαλανό, που «έφυγε πέρυσι», και τη Μάρω Κοντού, οι οποίοι μέχρι τελευταία, ήταν ενεργοί.

«Θεωρώ πως ήταν μια ευτυχής συγκυρία η συμμετοχή τους στο cast της “Γης της ελιάς”. Ξέρεις ότι ο χώρος μας πολύ συχνά είναι άδικος. Ξεχνά εύκολα και αρέσκεται σε πρόσωπα που είναι “της μόδας”. Πολύ συχνά γίνονται επιλογές με λάθος βάση. Το να αναγνωρίζεις τις αξίες που σημάδεψαν μια εποχή, να τους εντάσσεις σε μια δουλειά που όχι μόνο τους σέβεται, αλλά και τους δίνει και τη χαρά της συνέχειας μιας ζωής γεμάτης δημιουργία είναι κάτι τόσο σπουδαίο. Ο Νίκος Γαλανός και η Μάρω Κοντού ήταν παράσημα για τη “Γη της ελιάς”».

Υπάρχει χώρος για έναν έρωτα στη ζωή σας;

«Α, μπα, δεν νομίζω. Υπάρχει χώρος για τα παιδιά μου και για εμένα. Θεωρώ πως χάρισα χωρίς τσιγκουνιές χρόνο και ψυχή στις σχέσεις μου, και δεν έχω κανένα απωθημένο. Η ζωή είναι μαγική και θέλω να είμαι κοντά στα παιδιά μου, και δημιουργική στη δουλειά μου. Έχω τόσα που θέλω να κάνω και η ζωή μου είναι φωτεινή από την αγάπη που μπορώ να δώσω και είμαι ευγνώμων για την αποδοχή του κόσμου σε ό,τι αφορά τη δουλειά μου».

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