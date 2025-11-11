Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Βασίλειος Κωστέτσος θέλησε χθες, Δευτέρα 11/11, να ξεσπάσει για τα όσα λέγονται τον τελευταίο καιρό για τον Νότη Σφακιανάκη. Για όσους δεν γνωρίζουν, η σύζυγος του σπουδαίου καλλιτέχνη, Κίλι, έφυγε στις 2 Νοεμβρίου από τη ζωή, μετά από μάχη που έδινε με τη νόσο του πάρκισον. Αυτό που συζητήθηκε έντονα ήταν η απουσία του τραγουδιστή από την επκήδειο λειτουργία της άτυχης γυναίκας.

Όπως ήταν λογικό, η απουσία του Νότη Σφακιανάκη από την κηδεία της συζύγου του, με την οποία διατηρούσαν μια δυνατή σχέση για περίπου τέσσερις δεκαετίες, προκάλεσε διάφορα σχόλια και εντυπώσεις. Ο Βασίλειος Κωστέτσος ξέσπασε για αυτά τα σχόλια, με τον ίδιο να γράφει στο story του στα social media:

«Το ότι βγαίνουν και κρίνουν και καταδικάζει ο καθένας το γιατί δεν πήγε στην κηδεία της γυναίκας του ο Σφακιανάκης το βρίσκω απαράδεκτο!! Θλιβερή δημοσιογραφία η ψυχαγωγία! Το τι μπορεί να συμβαίνει σε μια οικογένεια δεν αφορά κανέναν και ιδίως πρωινά – μεσημεριανά και sites… που έχουν χάσει την μπάλα της ψυχαγωγίας! Γιατί πρωινό σημαίνει ψυχαγωγία και όχι δικαστήριο ούτε παλιακό κομμωτήριο… site σημαίνει ενημέρωση και όχι κατινίστικο κουτσομπολιό και κριτής των πάντων! Όταν πρόκειται για τους ίδιους-ες… εκεί δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους και κανείς δεν πρέπει να κρίνει!».

govastileτto.gr – Κόλαφος ο Βασίλειος Κωστέτσος για την υπόθεση του παρουσιαστή με το revenge porn – «Έλεος να ζητάς τα ρέστα!»