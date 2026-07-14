Με αφορμή την κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Βασίλειος Κωστέτσος μοιράστηκε το δικό του, άκρως ανατρεπτικό όραμα για την ταινία. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας έκανε μια ιδιαίτερη πρόταση για το casting, αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να δει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον ρόλο του Πάρη και το θρυλικό supermodel Naomi Campbell ως Ωραία Ελένη.

Ο σχεδιαστής μόδας έκανε την Τρίτη 14 Ιουλίου μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας τη δική του, όπως τη χαρακτήρισε, «ανατρεπτική» εκδοχή του έργου.

O Βασίλειος Κωστέτσος θα επέλεγε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Naomi Campbell για τους βασικούς ρόλους, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν σύγχρονο συνδυασμό, ο οποίος κατά την άποψή του θα ήταν «εντελώς απαλλαγμένος από ρατσισμό».

Σημειώνεται ότι, ο σχεδιαστής δημιούργησε και μία εικόνα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία παρουσίαζε τον αθλητή δίπλα στο μοντέλο.

«Αν σκηνοθετούσα μια ταινία βασισμένη στην Οδύσσεια και ήθελα να δώσω μια ανατρεπτική εκδοχή της ιστορίας, θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Ναόμι Κάμπελ για τους ρόλους του Πάρη και της Ωραίας Ελένης, αντίστοιχα! Θα ήταν ένας υπέροχος, σύγχρονος συνδυασμός — απολύτως απαλλαγμένος από ρατσισμό! Άλλωστε, δεν υπάρχει ρατσισμός στον αθλητισμό ή στη μόδα, πόσο μάλλον στον κινηματογράφο ή τη μυθοπλασία!» έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα.

Δείτε την ανάρτησή του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassilios Kostetsos (@vassilioskostetsos)

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν βασίζεται στο ομηρικό έπος με το καστ της παραγωγής να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Ανάμεσα σε όσους εξέφρασαν δημόσια τη διαφωνία τους ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος κατηγόρησε τον Νόλαν ότι «ατιμάζει τον Όμηρο» και «προσβάλλει τους Έλληνες».

‘The Odyssey’ Star Lupita Nyong’o Responds to Racist Casting Backlash: ‘This Is a Mythological Story’ https://t.co/7LqsSNYphm — Variety (@Variety) May 21, 2026

Απαντώντας στις επικρίσεις, η Λουπίτα Νιόνγκο είχε υπερασπιστεί τη συμμετοχή της στην ταινία, επισημαίνοντας σε συνέντευξή της στο Elle ότι πρόκειται για μια μυθολογική αφήγηση και πως το καστ αντανακλά τη σύγχρονη κοινωνία. «Πρόκειται για μια μυθολογική ιστορία. Στηρίζω απόλυτα την πρόθεση του Κρις και την εκδοχή αυτής της ιστορίας που αφηγείται. Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Δεν περνάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη την υπεράσπιση. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ με αυτήν είτε όχι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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