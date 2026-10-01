Την έντονη αντίδραση του Βασίλειου Κωστέτσου προκάλεσαν οι δηλώσεις της Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τον τραγουδιστή και για την αγάπη που έδειξε ο κόσμος μετά τον θάνατό του, με τον γνωστό σχεδιαστή να εκφράζει δημόσια τη διαφωνία του.

Ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο οποίος γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του και διατηρούσε μαζί του φιλία για πολλά χρόνια, σχολίασε τις δηλώσεις της Χάρις Αλεξίου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Τι είπε η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Χάρις Αλεξίου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», αναφέρθηκε στην τεράστια ανταπόκριση του κόσμου μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και παραδέχτηκε πως δεν είχε αντιληφθεί μέχρι τότε πόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του κοινού για εκείνον.

«Εγώ δεν ήξερα αυτή τη λατρεία προς τον Γιώργο. Ήξερα ότι ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, βλέπαμε τις παραξενιές του, χαιρόμασταν, παραξενευόμασταν, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις, και ιδιαίτερα η αναφορά στις «παραξενιές» του τραγουδιστή, φαίνεται πως ενόχλησαν τον Βασίλειο Κωστέτσο, ο οποίος προχώρησε σε δύο αιχμηρές αναρτήσεις στα social media.

Σε μία από αυτές έγραψε χαρακτηριστικά: «Έχουν αφρίσει ΟΛΟΙ κ ΟΛΕΣ οι και “καλά” έντεχνες με την καταιγίδα Αγάπης και Λατρείας στον ΜΑΖΩ!!!! Και δεν ξέρουν τι λένε!!!!! Πολύ Λυπηρό! Να θες να αμφισβητήσεις τον κόσμο για την Αγάπη του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δημοσίευσε και τη δήλωση της Χάρις Αλεξίου, ενώ σημείωσε: «Αυτό …τις “παραξενιές” του sorry αλλά λάθος της! Μου θυμίζει.. τύπου.. “κουτσομπολιό” δλδ είναι σαν να λέει δεν είχα ακούσει ποτέ την φωνή του και τα τραγούδια του… δλδ ο κόσμος τους αναστάτωσε κάποιους..! λυπάμαι!».

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