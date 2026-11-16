Ο Βασίλειος Κωστέτσος ξαναχτύπησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά βάζοντας στο «στόχαστρο» μια εμφάνιση της Βίκυς Καγιά. Ο γνωστός σχεδιαστής, που φημίζεται για τον αυθορμητισμό του και τις αποκαλυπτικές του τοποθετήσεις, δεν έκρυψε την ενόχλησή του και άφησε αιχμές για αντιγραφή στη μόδα.

Ο σχεδιαστής δημοσίευσε ένα φωτογραφικό κολάζ αντιπαραβάλλοντας τις δύο εικόνες. Στα αριστερά, η Βίκυ Καγιά ποζάρει το 2026 με μια λαμπερή, στενή nude ολόσωμη φόρμα γεμάτη κρύσταλλα. Στα δεξιά, η Δήμητρα Αλεξανδράκη από επίδειξη του ίδιου το 2015 φοράει μια εντυπωσιακά παρόμοια δημιουργία, με μακριά μανίκια και λάμψεις, αποδεικνύοντας –κατά τον σχεδιαστή– την ομοιότητα.

Η ομοιότητα ανάμεσα στα δύο ρούχα, παρόλο που μεσολαβούν έντεκα ολόκληρα χρόνια, φαίνεται πως εξόργισε τον Έλληνα δημιουργό, ο οποίος συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα ιδιαίτερα καυστικό κείμενο.

«Ειλικρινά κάποιους μπορεί να τους κολακεύει! Εμένα προσωπικά ΔΕΝ με κολακεύει καθόλου και ΔΕΝ γουστάρω την αντιγραφή όποια και από όποιον να είναι!! Το θεωρώ τραγικό! Και από τον αντιγραφέα αλλά και από αυτόν που το φοράει! Διότι τα τελευταία χρόνια ΟΛΑ τα βλέπουμε στα social!!!!!! Δεν είμαστε στην εποχή του σκοταδισμού!!!!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλειος Κωστέτσος, βάζοντας πλήθος θαυμαστικών για να τονίσει την αγανάκτησή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του σχεδιαστή κατά της παρουσιάστριας και μοντέλου, αποδεικνύοντας πως η κόντρα τους έχει βαθιές ρίζες. Στο παρελθόν, ο Βασίλειος Κωστέτσος είχε βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων όταν αμφισβήτησε ανοιχτά το εύρος της διεθνούς καριέρας της Βίκυς Καγιά, υποστηρίζοντας σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις πως η πορεία της στο εξωτερικό δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα που παρουσιάζεται στο ελληνικό κοινό.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, η ίδια διέπρεψε κυρίως στην Ελλάδα, ενώ οι δουλειές της εκτός συνόρων περιορίζονταν σε ορισμένες επιδείξεις και διαφημιστικά σποτ για σαμπουάν στη Γερμανία, τονίζοντας πως η καριέρα της δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη άλλων Ελληνίδων, όπως η Βίκυ Κουλιανού ή η Έλενα Κουντουρά.

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