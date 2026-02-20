Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τις κατηγορίες ότι προώθησε απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπστιν, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Η σύλληψη του Άντριου πραγματοποιήθηκε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία.

Ο Βασιλιάς Κάρολος εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τη σύλληψη του αδελφού του.

Η δήλωση του Βασιλιά Καρόλου:

«Έμαθα με βαθύτατη ανησυχία τα νέα για τον Αντριου Μαουντμπάτεν – Γουίδσορ και την υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και σωστή διαδικασία με την οποία αυτό το θέμα διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω ξαναπεί, έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας.

Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να πάρει τον δρόμο του. Καθώς αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω αυτό το θέμα.

Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

