Οι επισκέπτες του Royal Ascot έδωσαν και φέτος το καθιερωμένο ραντεβού τους με τη μόδα, στην έναρξη των διάσημων ιπποδρομιών στο Berkshire της Αγγλίας.

Το Royal Ascot, που ιδρύθηκε το 1711 από τη βασίλισσα Άννα, αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά και αθλητικά γεγονότα της βρετανικής σεζόν, συνδυάζοντας παράδοση και κοσμική ζωή.

Το φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του την Τρίτη 16 Ιουνίου, με τις πρώτες κούρσες να σηματοδοτούν την έναρξη ενός πενθήμερου γεμάτου αγωνιστική δράση και θέαμα.

Για ακόμη μία χρονιά, όμως, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στις ιπποδρομίες. Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των καλεσμένων και τα ιδιαίτερα καπέλα τους μετέτρεψαν τον χώρο σε μια υπαίθρια πασαρέλα κομψότητας.

Ανάμεσα στις παρουσίες της πρώτης ημέρας βρέθηκαν ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και η πριγκίπισσα Άννα.

Τα πολύχρωμα και εκκεντρικά καπέλα έκλεψαν ξανά την παράσταση, με τις πιο τολμηρές και δημιουργικές επιλογές να γίνονται αντικείμενο συζήτησης κάθε χρονιάς.

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