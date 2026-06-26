Ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση για τη βρετανική μοναρχία, επιλέγοντας να δημοσιοποιήσει το ποσό των φόρων που κατέβαλε για το οικονομικό έτος 2024-2025, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του Παλατιού, ο βασιλιάς κατέβαλε φόρους ύψους 12,9 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 14,9 εκατ. ευρώ), ενώ ο Ουίλιαμ, Πρίγκιπας της Ουαλίας πλήρωσε 7,76 εκατομμύρια λίρες (περίπου 8,9 εκατ. ευρώ) για την ίδια περίοδο.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε με πρωτοβουλία των ίδιων, με στόχο όπως επισημαίνεται, την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας γύρω από τα οικονομικά της μοναρχίας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι και την προηγούμενη οικονομική χρονιά οι φορολογικές τους υποχρεώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλές.

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε καταβάλει 11,7 εκατομμύρια λίρες, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ 8,34 εκατομμύρια λίρες.

Συνολικά, από το 2022 έως σήμερα, οι φορολογικές τους πληρωμές ξεπερνούν τις 50 εκατομμύρια λίρες.

Τα προσωπικά εισοδήματα του βασιλιά προέρχονται κυρίως από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, το οποίο περιλαμβάνει ακίνητα, γη και επενδύσεις, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χρηματοδοτείται μέσω του Δουκάτο της Κορνουάλης, που καλύπτει τόσο τις επίσημες υποχρεώσεις του, όσο και τα λειτουργικά έξοδα της οικογένειάς του.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι το Sovereign Grant, η κρατική χρηματοδότηση που καλύπτει τις επίσημες λειτουργίες της μοναρχίας, αναμένεται να αυξηθεί στα περίπου 100 εκατομμύρια λίρες για το οικονομικό έτος 2027-2028.

Τέλος, έγινε γνωστό πως ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα θα συνεχίσουν να διαμένουν στο Clarence House και δεν σχεδιάζουν να μετακομίσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης.