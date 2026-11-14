Η πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής συμμετείχε στην εκδήλωση παρουσιάζοντας ένα κοινό πρόγραμμα με τις κόρες της, σε μια εμφάνιση που, όπως εξήγησε, είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για εκείνη.

Η Βασιλική Μιλλούση ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram βίντεο από την εκδήλωση, συνοδεύοντάς τα με ένα μήνυμα για την επιστροφή της στη δοκό και τη συμβολική παράδοση της σκυτάλης στις κόρες της. «Κάποιες στιγμές έχουν έναν συμβολισμό που δύσκολα χωράει σε λέξεις… Χθες, στο Gala της Γυμναστικής, ανέβηκα ξανά στη δοκό, αυτή τη φορά μαζί με τα κορίτσια μου», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια, η πρώην αθλήτρια στάθηκε στη σημασία που έχει για εκείνη η μετάδοση της αγάπης για τη γυμναστική στην επόμενη γενιά. «Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή… Να τους παραδώσω τα σκήπτρα. Όχι απλώς ως ένα σύμβολο συνέχειας, αλλά ως μια υπόσχεση πως η αγάπη για τη γυμναστική, το πάθος και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά. Γιατί το πιο όμορφο μετάλλιο δεν είναι πάντα αυτό που κατακτάς εσύ, αλλά αυτό που βοηθάς την επόμενη γενιά να ονειρευτεί», συμπλήρωσε.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasiliki Millousi (@vasilikimillousi)

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