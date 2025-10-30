Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Βασιλική Τρουφάκου μίλησε για την εμπειρία της ως νέα μητέρα, περιγράφοντας τη μητρότητα ως κάτι που ξεπέρασε τις προσδοκίες της και είναι πολύ πιο όμορφο απ’ ό,τι είχε φανταστεί.

Η ηθοποιός, που έγινε μητέρα πριν περίπου ενάμιση χρόνο, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε στον γιο της, αλλά και στην εγκυμοσύνη της.

«Είναι πολύ καλύτερο απ’ ό,τι το φανταζόμουν. Έχει πολλή δουλειά το παιδί και αφανή εργασία. Ο γιος μου θα γίνει 1,5 έτους και είναι πολύ επικοινωνιακός», τόνισε η Βασιλική Τρουφάκου, εξηγώντας πως η φροντίδα ενός παιδιού απαιτεί καθημερινή προσπάθεια.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως συνέχισε να εργάζεται ενεργά μέχρι το τέλος της κύησης, συμμετέχοντας στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς Famagusta στην Κύπρο: «Δεν έλειψα από τη δουλειά. Κατέβασα τους ρυθμούς, αλλά συνέχισα. Πήγαινα στην Κύπρο μέχρι 7-8 μηνών και δούλευα μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης, ενώ ξεκίνησα νωρίς μετά τη γέννα».