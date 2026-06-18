Το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα 17α Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ) στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Η φετινή τελετή των «ελληνικών Όσκαρ», με παρουσιαστές τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Θανάση Αλευρά, σε σκηνοθεσία του Ζαχαρία Μαυροειδή, είχε ως κεντρικό μήνυμα τη φράση «Οι ζωές μας στο φως».

Η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των 17ων Βραβείων Ίρις.

Το παρών στην λαμπερή βραδιά έδωσαν μεταξύ άλλων ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή.

Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο στον φωτογραφικό φακό και έδειχνε πολύ ερωτευμένο όπως στην αρχή της σχέσης του. Και οι δύο ήταν ντυμένοι στα μαύρα όπως αρμόζει σε ένα επίσημο event.

Από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν ο προσωπικός λόγος του Προέδρου της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Λευτέρη Χαρίτου κατά την απονομή του τιμητικού βραβείου της ΕΑΚ στον Παντελή Βούλγαρη, ο οποίος όμως εξαιτίας ενός θέματος υγείας δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην τελετή.

«Ο Παντελής Βούλγαρης μέχρι σήμερα προσπαθεί να συνομιλήσει με την ιστορία. Κοιτάζει πάντα χωρίς ο ίδιος να την κρίνει. Οι χαρακτήρες του είναι έρμαια των γεγονότων και των αδυναμιών τους. Όπως συμβαίνει πάντα σε όλους τους μεγάλους δραματουργούς. Σαν άλλος Θουκυδίδης βλέπει την ιστορία σαν δραματουργία και σαν διαμόρφωση ψυχισμών. Το “Τελευταίο Σημείωμα” είναι το πιο πρόσφατο δώρο του σ’ εμάς. Γιατί δώρο είναι η κάθε ταινία του μεγάλου μας δημιουργού. Δώρο είναι και ο ίδιος στην καριέρα πολλών κινηματογραφιστών. Η προσφορά και η βοήθεια σε πλήθος νεότερων δημιουργών υπήρξε πάντα ανοιχτόχερη, σαν να ήταν ο μεγάλος μας πατέρας. Το σπίτι και το τηλέφωνο του ήταν πάντα εκεί. Και αυτή η βαθιά, τρυφερή φωνή του στην άλλη άκρη της γραμμής, μέχρι πριν λίγες μέρες που του μίλησα, έχει αυτή τη χροιά του ανθρώπου που πάντα θέλει να προσφέρει με όποιον τρόπο μπορεί. Έτσι γενναιόδωρες είναι και οι ταινίες του. Σπάνια βλέπεις στο σύνολο του έργου ενός κινηματογραφιστή την επιθυμία του σε κάθε καρέ ή κάθε στιγμή στην αφήγηση να γίνεται με γνώμονα τους ήρωες και τον θεατή. Αγαπημένε μας Παντελή, όλος ο ελληνικός κινηματογράφος σ’ ευχαριστεί για τις στιγμές που μας χαρίζεις κάθε φορά με τις ταινίας σου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Λευτέρης Χαρίτος.

Το βραβείο παρέλαβε στη θέση του, ο συνάδελφος και φίλος του Παντελή Βούγαρη, Χρήστος Παληγιαννόπουλος.

Βασίλης Μπισμπίκης-Δέσποινα Βανδή-Σμαράγδα Αδαμοπούλου-Λευτέρης Χαρίτος

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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