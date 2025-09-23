Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζεται για τη μεγάλη της πρεμιέρα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βασίλης Μπισμπίκης