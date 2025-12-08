Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» λίγο μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία πρωταγωνιστεί. Στη συνέντευξη αυτή, ο ηθοποιός απάντησε στα σχόλια που ακολούθησαν το τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, ενώ αποκάλυψε επίσης ότι φτιάχνει ένα σπίτι στα Χανιά της Κρήτης.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε αρχικά: «Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται. Το ότι μπορεί κάποιος ή κάποιοι να πουλάνε όλο αυτό το πράγμα που συνέβη με μένα γιατί κάνουν νούμερα, γιατί το κιτρινίζουν, γιατί η προσωπική ζωή πουλάει, γιατί όλο αυτό το πράγμα… Δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή τους. Έτσι δεν είναι; Αυτό πιστεύω εγώ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν».

Μιλώντας για το ότι κάποιοι μπερδεύουν τους ρόλους με τον άνθρωπο, σημείωσε: «Από μία με γοητεύει αυτό (ότι μπερδεύουν τον ρόλο με τον ηθοποιό) με την έννοια ότι ως καλλιτέχνης έχω πετύχει το σκοπό μου. Ότι αυτό που κάνω στην τηλεόραση ή στο θέατρο, στον κινηματογράφο, είναι τόσο αληθινό που νομίζουν ότι πραγματικά είσαι έτσι. Ως κομπλιμέντο το παίρνω.

Απ’ την άλλη όμως, όταν αυτό φεύγει απ’ αυτά τα όρια και ταυτίζουν την προσωπική μου ζωή με ρόλους, που εντάξει, μπορεί να έχω κάνει ένα λάθος στη ζωή μου, αλλά γενικεύουν ότι αυτό είναι όλο εγώ, αυτό είναι στενάχωρο».

Σχετικά με το σπίτι που φτιάχνει στην Κρήτη, ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε: «Εγώ προσπαθώ να φτιάξω ένα σπίτι τώρα στην Κρήτη, στα Χανιά. Και σίγουρα η δυσκολία είναι ότι η δουλειά που κάνω είναι μόνο στην Αθήνα σχεδόν, πολύ δύσκολα μπορεί να κάνεις αυτή τη δουλειά, αλλά θα ήθελα να έχω ένα χώρο εδώ πέρα, μια φωλιά που να έρχομαι και να βρισκόμαστε με τη Δέσποινα και να την αράζουμε».

