Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε στο «Κρήτη TV» και αποκάλυψε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του για την Κρήτη, η οποία του έχει γίνει σχεδόν «δεύτερη πατρίδα».

Ο ηθοποιός τόνισε πως νιώθει βαθιά συνδεδεμένος με το νησί και πως εκεί θέλει να δημιουργήσει έναν χώρο που θα τον κάνει να αισθάνεται σαν στο σπίτι του.

«Η Κρήτη είναι το καταφύγιό μου, η ψυχή μου ανήκει εδώ», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να μοιράζεται αυτόν τον τόπο με τη Δέσποινα Βανδή.

«Ονειρεύομαι να έχουμε ένα μέρος όπου θα μπορούμε να χαλαρώνουμε μαζί, χειμώνα και καλοκαίρι», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Βασίλης εξέφρασε την επιθυμία του να φέρει το θέατρο πιο κοντά στους Κρητικούς: «Θα ήθελα να δημιουργήσω μια ομάδα για παραστάσεις που θα ταξιδεύουν στα χωριά, αναβιώνοντας την παράδοση του παλιού μπουλουκιού. Είναι ένα όνειρο που θέλω πολύ να πραγματοποιήσω».

