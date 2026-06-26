Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Faces» με την Εύη Φραγκάκη, ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη δημοσιότητα, το πρόσφατο τροχαίο, αλλά και την προσωπική του ζωή.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο περιστατικό του τροχαίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα λάθος που έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη του, ενώ σχολίασε και τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν την προσωπική ζωή των δημόσιων προσώπων.

Όπως είπε, συχνά προβάλλονται μόνο οι αρνητικές στιγμές, κάτι που όπως υποστηρίζει, καλλιεργεί μια κουλτούρα υπερβολής και «ανθρωποφαγίας».

« Στεναχωριέμαι που στην τηλεόραση βγάζουν μόνο τα κακά σου και ποτέ τα καλά σου. Το τρακάρισμα ήταν ένα λάθος και το πλήρωσα. Την άλλη μέρα παίζεις παντού και σε σχολιάζει ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στην τηλεόραση. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Η τηλεόραση δεν ψυχαγωγεί, καλλιεργεί την ανθρωποφαγία. Αν λοιπόν θες αποδοχή από αυτούς τους ανθρώπους, κάτι δεν κάνεις καλά εσύ» είπε ο ίδιος.

Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό του για εκείνη.

«Τη Δέσποινα την αγαπάω πάρα πολύ. Με αγαπάει και παλεύει με τα ελαττώματά μου. Πολλές φορές νιώθω λίγος μέσα στην καθημερινότητα και τώρα πια έχω τη δύναμη και της το λέω κιόλας. Οπότε μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, να είμαι αδύναμος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δίνεται ολοκληρωτικά στις σχέσεις του.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν συζητήσεις, καθώς ο ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα αποκαλυπτικός τόσο για την προσωπική του στάση ζωής, όσο και για τη σχέση του με τη γνωστή τραγουδίστρια.

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