Μια όμορφη οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Βασίλης Μπισμπίκης, με αφορμή την ονομαστική εορτή του γιου του, Μιχάλη.

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε το πρωί της Κυριακής 8 Νοεμβρίου μια κοινή φωτογραφία με τον 13χρονο γιο του, θέλοντας να του ευχηθεί δημόσια για τη γιορτή του.

Η κοινή φωτογραφία πατέρα και γιου

Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Βασίλης Μπισμπίκης ποζάρει αγκαλιά με τον γιο του. Πατέρας και γιος φορούν μαύρα πουκάμισα, ενώ ο ηθοποιός έχει φροντίσει να καλύψει χαρακτηριστικά του προσώπου του μικρού Μιχάλη, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά του.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με μια λιτή, αλλά γεμάτη αγάπη αφιέρωση, γράφοντας: «Χρόνια πολλά γιε μου».

Ο γιος του από τον γάμο με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη

Ο Μιχάλης είναι ο γιος που απέκτησε ο ηθοποιός με την πρώην σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη. Παρότι ο Βασίλης Μπισμπίκης κρατά γενικά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη του για τον γιο του.

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