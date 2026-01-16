Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τον Βασίλη Μπισμπίκη, αφού ο γιος του, Μιχάλης έχει τα γενέθλιά του.

Σαν σήμερα, πριν από 13 χρόνια, ο ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά πατέρας, όταν η τότε σύντροφός του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη έφερε στον κόσμο τον γιο τους.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέβασε, το μεσημέρι της Παρασκευής 16/1, θέλοντας να ευχηθεί δημόσια στο μονάκριβο γιο του, μια κοινή φωτογραφία τους στα social media.

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε πατέρα και γιο να ποζάρουν στο φακό αγκαλιασμένοι, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να γράφει: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου».

Δείτε την φωτογραφία:

