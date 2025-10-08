Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε πως βάζει τέλος στην κινητοποίησή του, αφού τα αιτήματά του για την εκταφή του γιου του έγιναν αποδεκτά.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βασίλης Μπισμπίκης #Πάνος Ρούτσι