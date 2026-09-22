Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε, το πρωί της Τρίτης 22/9, στο πλατό του «Χαμογέλα και πάλι», με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα».

O γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του για τον θάνατο του τραγουδιστή, τονίζοντας ότι οι δυο τους ήταν φίλοι.

«Δε μπορώ να το πιστέψω ακόμα εγώ. Είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω από 16 χρονών και έχω μεγαλώσει μαζί του. Ήταν φίλος μου. Ακόμη δε μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ελπίζω μόνο να δικαιωθεί. Να δούμε τι πραγματικά συνέβη και να αναπαυτεί η ψυχή του, τίποτα άλλο» αρκέστηκε να πει ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

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