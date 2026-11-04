Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, μια άγνωστη γυναίκα εμφανίζεται ψευδώς ως μάνατζέρ του, επικοινωνώντας με χρήστες του διαδικτύου και ζητώντας τους προσωπικά στοιχεία με το πρόσχημα μιας μελλοντικής γνωριμίας μαζί του.

Ο γνωστός ηθοποιός αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας το κοινό του και προειδοποιώντας τους followers του να αγνοούν και να μην απαντούν στα συγκεκριμένα μηνύματα.

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