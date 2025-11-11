Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Έναν ιδιαίτερο τρόπο επέλεξε ο Βασίλης Μπισμπίκης για να προωθήσει τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία και πρωταγωνιστεί.

Ενόψει της επικείμενης πρεμιέρας στις 27 Νοεμβρίου ο γνωστός ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο πραγματοποιεί κινήσεις καράτε, συνοδεύοντάς τες με τα χαρακτηριστικά επιφωνήματα.

Η υπόθεση της ταινίας ίσως να δικαιολογεί λοιπόν αυτές τις κινήσεις καθώς η υπόθεση της ταινίας είναι ότι: «Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η σύγκρουσή του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις και ο χρόνος για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι τελειώνει, ωθείται στα άκρα.

Εκεί που κάθε ελπίδα μοιάζει χαμένη, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μοναδική του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής».

Το τρέιλερ της ταινίας έχει τραβήξει τα βλέμματα με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου 2025.

