Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα», το βράδυ της Δευτέρας (24/11), βρέθηκε η κάμερα του «Happy Day», η οποία απέσπασε δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Κλέλια Ρένεση μίλησαν για την ταινία, ωστόσο ο ηθοποιός βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν η συζήτηση πήγε στο τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από περίπου έναν μήνα στη Φιλοθέη, με την αμηχανία του να είναι εμφανής on camera.

«Όλες τις ατυχίες, που μπορεί να έχουν συμβεί, τις αφήνετε όλες πίσω», ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου προς τον ηθοποιό, με τον ίδιο να απαντά: “Τι εννοείς;”».

«Γενικά, επειδή ήσασταν και ένα πρόσωπο της επικαιρότητας πριν από λίγο καιρό, αν τα έχετε αφήσει όλα πίσω σας» διευκρίνισε ο ρεπόρτερ για να παρέμβει η συνάδελφος του ηθοποιού, Κλέλια Ρένεση προσπαθώντας να τον βγάλει με χιούμορ από την άβολη θέση.

«Όλα καλά, όλα καλά. Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω την ανάγκη της αποδοχής από ανθρώπους που δεν είναι στο στενό, οικογενειακό, φιλικό πλαίσιο», συμπλήρωσε κλείνοντας ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Στο πλευρό του ηθοποιού βρέθηκε η σύντροφος του Βασίλη Μπισμπίκη, Δέσποινα Βανδή:

