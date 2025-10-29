Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Άκρως δημιουργική είναι η φετινή σεζόν για τον Βασίλη Μπισμπίκη καθώς εκτός από τηλεόραση και θέατρο, σύντομα θα τον απολαύσουμε και στον κινηματογράφο! Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός πρωταγωνιστεί και στο νέο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ.

Ο ράπερ – φαινόμενο ερμηνεύει το κομμάτι «Σπασμένη φλέβα» για λογαριασμό της ομώνυμης ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη. Το κλιπ είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (27.10.2025) κα σε αυτό απολαύσαμε και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Τη μουσική του τραγουδιού έγραψαν οι «Kepler is Free» και την παραγωγή υπογράφει ο Nik Nugent.

«Εκεί που το όνειρο πεθαίνει ζουν οι κυνηγημένοι, πίσω τους λυτοί, δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον νεροχύτη έχουν μια τσάντα κρυμμένη, και στο μέτωπό τους πάντα μια φλέβα σπασμένη», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού του ΛΕΞ.

Η «Σπασμένη φλέβα» αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους σε έναν μήνα ακριβώς, στις 27 Νοεμβρίου 2025. Εκτός από τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο και παίζει και στο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ, στην ταινία παίρνουν μέρος και οι ηθοποιοί: Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

govastiletto.gr -Βασίλης Μπισμπίκης: Στο πλευρό της Δέσποινας Βανδή στη σκηνή της Θεσσαλονίκης μετά το τροχαίο