Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί το πρωί της Δευτέρας (29/9) ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με το ΙΧ του και στη συνέχεια να αποχώρησε.

Ο ηθοποιός το βράδυ του Σαββάτου (27/9) χτύπησε τουλάχιστον τρία οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Φιλοθέη. Το αυτοκίνητό του, ένα Ford Raptor, κατέληξε αφού διέλυσε και μια γκαραζόπορτα σε έναν τοίχο, όπου και το εγκατέλειψε πριν φύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

