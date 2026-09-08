Μια σημαντική διεθνή διάκριση διεκδικεί η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, καθώς επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στα Όσκαρ του 2027.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει με τις ερμηνείες του και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ηθοποιούς, έχοντας πλέον παρουσία που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Η επιλογή της «Σπασμένης Φλέβας» έγινε από την αρμόδια 13μελή επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού, η οποία αξιολόγησε τις ελληνικές παραγωγές που διεκδικούσαν την εκπροσώπηση της χώρας στην κορυφαία κινηματογραφική διοργάνωση.

Η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη ξεχώρισε για την ιδιαίτερη καλλιτεχνική της ταυτότητα και την τεχνική της αρτιότητα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει μια σύγχρονη ελληνική ιστορία με στοιχεία που παραπέμπουν στη διαχρονικότητα της αρχαίας τραγωδίας.

Η συγκεκριμένη επιλογή αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη προβολή στη «Σπασμένη Φλέβα», η οποία έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών.

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη, η συμμετοχή στην ταινία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην πορεία του, αυτή τη φορά με φόντο την κούρσα προς τα Όσκαρ.

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