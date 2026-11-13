Στο Λος Άντζελες βρέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, στο πλαίσιο ενός σημαντικού επαγγελματικού βήματος που τον οδήγησε στην καρδιά της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο γνωστός ηθοποιός ταξίδεψε στις ΗΠΑ συνοδευόμενος από τον σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη, προκειμένου να προωθήσουν διεθνώς την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» (Broken Vein). Πρόκειται για την επίσημη πρόταση της Ελλάδας για την κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στην 99η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Ως πρωταγωνιστής του φιλμ, ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε το «παρών» σε σειρά εκδηλώσεων στην Καλιφόρνια, συστήνοντας τη νέα σκηνοθετική δουλειά του Γιάννη Οικονομίδη στο αμερικανικό κοινό και τους επαγγελματίες του χώρου.

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις ήταν και η ειδική προβολή που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Los Angeles Greek Film Festival (LAGFF), ενταγμένη στην οσκαρική καμπάνια της ταινίας.

Οι προβολές αυτές, γνωστές ως For Your Consideration, αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας προώθησης των ταινιών που διεκδικούν μια θέση στις τελικές υποψηφιότητες των Όσκαρ, δίνοντας την ευκαιρία σε μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, επαγγελματίες του χώρου και εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου να έρθουν σε επαφή με τις παραγωγές.

Μάλιστα, μετά τις προβολές, ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Γιάννης Οικονομίδης συμμετείχαν σε συζητήσεις με το κοινό (Q&A), μιλώντας για την ταινία, τη δημιουργική διαδικασία και τους χαρακτήρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορίας.

Στη «Σπασμένη Φλέβα», ο Βασίλης Μπισμπίκης υποδύεται τον Θωμά Αλεξόπουλο, έναν επιχειρηματία που βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προσωπικά αδιέξοδα. Μέσα από μια σκοτεινή ιστορία, ο Γιάννης Οικονομίδης εξερευνά για ακόμη μία φορά τις ανθρώπινες αδυναμίες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις οριακές καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε ακραίες επιλογές.

Το ταξίδι στο Λος Άντζελες αποτελεί μια ξεχωριστή επαγγελματική εμπειρία για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσει τη δουλειά του σε ένα διεθνές κινηματογραφικό περιβάλλον, σε μια περίοδο που η ελληνική ταινία διεκδικεί την προσοχή της Αμερικανικής Ακαδημίας.

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