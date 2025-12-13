Ο Βασίλης Μπισμπίκης έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του σχήματος Βανδή – Αργυρός, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τον έρωτά του για την τραγουδίστρια. Την ώρα που η Δέσποινα ερμήνευε τις επιτυχίες της, ο ηθοποιός πλησίασε το stage και η τρυφερή τους συνάντηση κατέληξε σε ένα φιλί γεμάτο πάθος.

Οι παρευρισκόμενοι απαθανάτισαν το στιγμιότυπο, το οποίο μέσα σε λίγα λεπτά κατέκλυσε το διαδίκτυο, αναδεικνύοντας το ζευγάρι ως τους απόλυτους πρωταγωνιστές της αθηναϊκής νύχτας.

Η Δέσποινα Βανδή μαγνήτισε τα βλέμματα στην επίσημη πρώτη του σχήματος της σεζόν, δείχνοντας πιο ανανεωμένη από ποτέ στη σκηνή του Κέντρου Αθηνών. Το θερμό χειροκρότημα των θαμώνων συνοδεύτηκε από την έντονη παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για την αγαπημένη του. Ο ηθοποιός, με τον αυθορμητισμό που τον διακρίνει, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως παραμένει ο μεγαλύτερος θαυμαστής της, κάνοντας τη σχέση τους το επίκεντρο της βραδιάς.

Πριν μπει στο μαγαζί, μάλιστα, δήλωσε στις κάμερες χαρακτηριστικά πως «Ήρθα για να την θαυμάσω».

