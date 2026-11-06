Ο Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στη Δέσποινα Βανδή με μια τρυφερή ανάρτηση, λίγες ώρες πριν από την αποψινή της πρεμιέρα στο NOX, όπου θα συναντηθεί επί σκηνής με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο ηθοποιός ανέβασε σε Instagram Story μια φωτογραφία της συντρόφου του, στέλνοντάς της μια ευχή με ιδιαίτερα προσωπικό τόνο. «Καλή επιτυχία ζωή μου», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο στιγμιότυπο.

Στη φωτογραφία, η Δέσποινα Βανδή πόζαρε με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και σακάκι ριγμένο στους ώμους, με έναν μεγάλο μαύρο φιόγκο και λαμπερά κοσμήματα να ολοκληρώνουν την εμφάνισή της. Προκειται για στιγμιότυπο από την επίσημη αφίσα της συνεργασίας της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο NOX.

Λίγο πριν η τραγουδίστρια ανέβει στη σκηνή για την έναρξη των εμφανίσεών της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Βασίλης Μπισμπίκης τής έστειλε τη δική του δημόσια ευχή, εκφράζοντας την αγάπη και τη στήριξή του με μόλις πέντε λέξεις.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν κρύβουν τον έρωτά τους, με τις κοινές εμφανίσεις και τις τρυφερές αναρτήσεις τους να αποτυπώνουν τη στενή τους σχέση. Ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, βρίσκουν χρόνο για ταξίδια και στιγμές μαζί, ενώ η στήριξη του ενός στον άλλον παραμένει σταθερή. Η ευχή του ηθοποιού για την αποψινή πρεμιέρα της τραγουδίστριας ήταν μία ακόμη εκδήλωση αυτής της αγάπης.

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