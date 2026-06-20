Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, αναφερόμενος στον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το γεγονός μέσα από τα social media, καθώς ένιωσε την ανάγκη να τιμήσει δημόσια τον άνθρωπο που θεωρεί καθοριστικό στη ζωή του, και στην προσωπικότητά του.

Όπως ανέφερε, ο πατέρας του τού άφησε ως παρακαταθήκη τη σημασία της απλότητας και της εσωτερικής αξίας, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται κάποιος να αποδεικνύει διαρκώς ποιος είναι, αλλά να πορεύεται μέσα από την αγάπη και τη στάση ζωής του.

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης, για τη δύσκολη συναισθηματικά περίοδο που βιώνει, περιγράφοντας πως στην αρχή έρχεται η αίσθηση της απουσίας και σε δεύτερο χρόνο συνειδητοποιεί κανείς την πραγματική διάσταση της απώλειας.

Σε πιο προσωπικό τόνο, σημείωσε ότι ο πατέρας του υπήρξε άνθρωπος που επηρέασε βαθιά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμα που αφήνει ένας γονιός μέσα από την αγάπη και την καθημερινή παρουσία του.

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