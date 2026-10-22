Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό του με τη Λίνα Πρίντζου

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψη για το τέλος του γάμου του με τη Λίνα Πρίντζου, μετά από 14 χρόνια.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο Θέατρο Αποθήκη, όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης «Οι Δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με συντελεστές της παράστασης και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βερόνικα Δαβάκη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Τζούλη Σούμα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Χρήστος Τσάβος και Νίκος Δερτιλής.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πόζαρε στον φωτογραφικό φακό μαζί με τον Διονύση Παναγιωτάκη, τον Νίκο Χαρλαύτη, τη Δανάη Παππά, τον Γιάννη Κακλέα, τον Δημήτρη Γεωργαλά και τη Βερόνικα Δαβάκη μεταξύ άλλων.

Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή του:

govastiletto.gr – Χώρισαν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου μετά από 12 χρόνια γάμου!