Σε μια βαθιά συγκινητική στιγμή μετατράπηκε το φινάλε της παράστασης «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» στην Ηγουμενίτσα, το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού.

Μετά το τέλος της παράστασης και ενώ οι ηθοποιοί δέχονταν το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πήρε τον λόγο, εμφανώς συγκινημένος.

Μιλώντας για τη σπουδαία ηθοποιό, την οποία αποκαλούσε με τρυφερότητα «μητέρα», περιέγραψε την απώλειά της ως μια απώλεια που αφορά ολόκληρη την ελληνική οικογένεια.

Αντί να ζητήσει ενός λεπτού σιγή, επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να την αποχαιρετήσει. Κάλεσε τους θεατές να τραγουδήσουν όλοι μαζί το «Πες μου μια λέξη», το εμβληματικό τραγούδι που είχε ερμηνεύσει η Μάρω Κοντού με τον Δημήτρη Χορν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρο το θέατρο ξεκίνησε να τραγουδά και χάρισε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

«Ήταν μια μέρα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μια μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας, κι εμείς και εσείς, έναν άνθρωπο που ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της και είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο, που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας, αλλά και της μετέπειτα ζωής μας.

Σκεφτήκαμε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή, αλλά νομίζω πως το καλύτερο είναι να σιγοψιθυρίσουμε όλοι μαζί ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χορν», είπε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, αφιερώνοντας το τελευταίο χειροκρότημα της παράστασης στη μνήμη της Μάρως Κοντού.

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View this post on Instagram A post shared by Vasilis Charalampopoulos official (@charalampopoulos_vasilis)

View this post on Instagram A post shared by Vasilis Charalampopoulos official (@charalampopoulos_vasilis)

Govastiletto.gr – Μάρω Κοντού: Η τελευταία συνομιλία που είχε με τον ανιψιό της