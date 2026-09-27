Ένας αθόρυβος χωρισμός ήρθε να κλείσει ένα πολυετή κύκλο γάμου για γνωστό εφοπλιστή και πρώην μοντέλο. Το ζευγάρι, που για χρόνια κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή του, αποφάσισε πλέον να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους.

Χωρίς δημόσιες εντάσεις και χωρίς δηλώσεις, η σχέση τους ολοκλήρωσε τον κύκλο της, με την επιλογή και των δύο να είναι να διατηρήσουν διακριτική στάση.

Ο Βασίλης Δράγνης και η Ιωάννα Καπάδαη έχουν πλέον τραβήξει επίσημα χωριστούς δρόμους. Μάλιστα, το 2024 οι δύο γονείς μαζί με τα παιδιά τους συμμετείχαν στη δράση «Little Santa» του LifeLine Hellas, προσφέροντας 250 δώρα σε παιδιά που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Οι πληροφορίες για τα σύννεφα που είχαν εμφανιστεί στο γάμο τους κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό καιρό στους ναυτιλιακούς κύκλους.

Οι ξεχωριστές δημόσιες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα ήρθαν να ενισχύσουν τις σχετικές φήμες, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι ο γάμος τους έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του. Παρά το διαζύγιο, οι δυο τους διατηρούν πολύ καλές σχέσεις, έχοντας ως βασική τους προτεραιότητα τα παιδιά τους, στα οποία και οι δύο έχουν ιδιαίτερη αδυναμία.

Την ίδια ώρα, ο Βασίλης Δράγνης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Μονακό, με αφορμή το «Monaco Yacht Show». Η εταιρεία του έχει έντονη παρουσία στη διεθνή διοργάνωση, με το εντυπωσιακό, μήκους 77,7 μέτρων yacht «Malia» να συγκεντρώνει τα βλέμματα.

Από την άλλη πλευρά, η πρώην σύζυγός του πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το διαζύγιο, δίνοντας το «παρών» σε πάρτι γενεθλίων που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό σημείο στο κέντρο της Αθήνας.