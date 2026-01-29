Η εκπομπή «Super Κατερίνα» συνάντησε τον Βασίλη Γκουρούση κι εκείνος αναφέρθηκε, μιλώντας στην κάμερα, στις δουλειές που ετοιμάζει, ενώ έκανε κι ένα ειρωνικό σχόλιο για το νυν σύντροφο της Τέτας Καμπουρέλη.

«Η φυλακή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, αλλά δικαιώθηκα. Ο Θεός με έστειλε στη φυλακή για να με δοκιμάσει. Τα παιδιά μου ξέρουν ποιος είναι ο πατέρας τους», ανέφερε αρχικά για τη φυλάκισή του.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για την πρώην σύζυγό του, κάνοντας ειρωνικά σχόλια. «Δεν θέλω να γίνω γραφικός, αλλά θα πω μια κουβέντα. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, κάποια στιγμή θα βγω να μιλήσω, αλλά δεν είναι της παρούσης. Τι να με ενοχλεί που έχει σύντροφο; Όχι! Τον έχετε δει; Όποιος έχει μάτια βλέπει. Τι να με ενοχλεί, καθόλου, αφού δεν ενοχλεί εκείνη», ανέφερε γελώντας.

Επίσης, μίλησε και για τη διαμάχη Παυλίδου – Παπαγιάννη, που έχει πει ότι του κόστισε οικονομικά: «Μα δεν έχω κάτι με τη Σοφία. Ούτε με τη Σοφία, ούτε με τον Μάνο, ούτε με κανέναν. Εμένα με φώναξε μία δικηγόρος στο δικαστήριο, να πω αυτό που ξέρω. Έτυχε να με φωνάξει η δικηγόρος του Μάνου. Αν με φώναζε και ο δικηγόρος της Σοφίας… Εγώ πράγμα δεν έκανα. Αυτό που ήξερα, αυτό θα έλεγα. Θα μπορούσα να κάνω και εγώ και η Βάσια Παναγοπούλου, την ημέρα που μας χάλασαν την παράσταση. Γιατί ουσιαστικά ο Μάνος και η Σοφία μας χάλασαν την παράσταση. Θα μπορούσα, λοιπόν, να κινηθώ νομικά και να τους τρέχω μέχρι σήμερα. Δεν το έκανα λοιπόν. Ας σεβαστούμε πέντε πράγματα σ’ αυτό τον τόπο. Όλοι πληρώθηκαν. Το τρίμηνο. Πώς μείνανε λοιπόν χωρίς δουλειά και χωρίς χρήματα; Αφού τους είχα πληρώσει. Άρα, δεν τους δέσμευσα, θα μπορούσαν να πάνε να δουλέψουν και αλλού και να βγάλουνε διπλά».

