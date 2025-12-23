Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή 21/12 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας το μνημόσυνο για τα δύο χρόνια από την απώλεια του Βασίλη Καρρά, με την οικογένεια και τους φίλους του να τιμούν τη μνήμη του.

«Με τον Βασίλη είχαμε μιλήσει να συνεργαστούμε. Στην κηδεία του έλειπα στην Αμερική. Σήμερα ήρθα να τον τιμήσω. Ο Βασίλης δεν μπορεί να ξεχαστεί», είπε ο Αντύπας που τον τίμησε με την παρουσία του.

«Λείπει ο μεγάλος Βασίλης Καρράς. Άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Ο Καρράς θα ακούγεται μέχρι να στέκει ο Ντουνιάς», δήλωσε ο Μανώλης Κονταρός που του αφιέρωσε μια μαντινάδα.

Ο Βασίλης Καρράς απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών, παραμονή Χριστουγέννων 2023, αφότου υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όντας προσβεβλημένος από COVID-19 και αντιμετωπίζοντας καρκίνο του πνεύμονα. Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης στις 26 Δεκεμβρίου. Κηδεύτηκε στις 27 Δεκεμβρίου σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία στην γενέτειρα του, το Κοκκινοχώρι Καβάλας.

Τι είπε ο αδερφός του, Δαμιανός;

Ο αδερφός του αείμνηστου καλλιτέχνη, Δαμιανός Κεσογλίδης, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», περιγράφοντας το πώς βιώνει ο ίδιος την απώλεια. «Είναι το τρισάγιο για τα δύο χρόνια με όλους τους συγγενείς και τους καρδιακούς του φίλους. Εγώ νομίζω ότι είναι χθες, είναι πάντα δίπλα μου, δεν έφυγε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τον Θεό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκίνησή του ήταν εμφανής και όταν μίλησε για τα τραγούδια του Βασίλη Καρρά. «Κλείνω κατευθείαν το ραδιόφωνο όταν ακούω τα τραγούδια του Βασίλη, μπορεί να κλάψω. Στο μνήμα του πάω και συνέρχομαι μετά από τρεις μέρες», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κόσμο που συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του τραγουδιστή. Όπως είπε, «πηγαίνουν πολλά πούλμαν για να αφήσουν ένα λουλούδι στον τάφο του, έρχονται και από το εξωτερικό. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε παγκάκια για να κάθεται ο κόσμος». Ο Δαμιανός Κεσογλίδης μίλησε και για τη στενή σχέση που διατηρεί με τη νύφη του, τονίζοντας πως «είμαστε σαν αδέλφια, έκανα μια επέμβαση και ήταν δίπλα μου, όπως και η ανιψιά μου».

