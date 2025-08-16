Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας θέλησε να ευχηθεί στους γονείς του, αλλά και στον γιο που έχει αποκτήσει με την Τζένη Μπαλατσινού.
